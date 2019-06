Container schiet in brand op cargo Brussels Airport SZM RDK

08 juni 2019

Op het vrachtgebied van Brussels Airport is er vandaag omstreeks 7.30 uur een container in brand gegaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de woordvoerster van Brussels Airport zou het een houten pallet zijn die vuur heeft gevat. “Door de rukwinden is er veel rook ontstaan,” zegt Alain Habils, woordvoerder van de brandweer, “maar de brand was snel onder controle.” De brand veroorzaakte geen hinder op het luchtverkeer. Dat bevestigt Brussels Airport.