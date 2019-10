Congolees die met heroïne in teenslippers werd betrapt op Brussels Airport, vrijgesproken op basis van twijfel Wouter Hertogs

07 oktober 2019

Bron: Belga/WHW 7 Zaventem Een 61-jarige Congolees die betrapt was met 4,8 kilogram heroïne in zijn bagage, is vandaag door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken. De man beweerde dat hij niets van de drugs wist en volgens de rechtbank was er inderdaad onvoldoende bewijs dat hij bewust de drugs had gesmokkeld.

De Congolees was op 17 maart geland op de luchthaven Brussels Airport, na een vlucht die vertrokken was uit Burundi en een tussenstop had gemaakt in Ethiopië. In zijn reiskoffer zaten een groot aantal teenslippers, die de aandacht van de douane trokken. Die bekeek de slippers van naderbij en ontdekte dat in de zolen heroïne verstopt zat. In totaal ging het om 4,8 kilo heroïne, met een straatwaarde van 150.000 euro.

Het parket had een celstraf van 36 maanden gevorderd tegen de man, die onschuldig pleitte. Naar eigen zeggen had hij de slippers ter goeder trouw aangekocht op een markt in Burundi, in de hoop ze met winst te kunnen doorverkopen in België.

"Het ging om slippers die eerder door de Burundese douane in beslag waren genomen omdat de invoerder de douanerechten niet kon betalen", pleitte de advocaat van de zestiger. "Er is geen enkel bewijs dat mijn cliënt op de hoogte was van de aanwezigheid van de drugs of deel uitmaakt van een drugsbende."

De rechtbank had oren naar deze uitleg. "De verklaring van de verdachte is niet onmogelijk en wordt ook niet ontkracht door enig bewijselement", oordeelde de rechtbank. "Er is ook geen enkel verder onderzoek gedaan om die verklaring te toetsen.” De zestiger werd daarom vrijgesproken. Het parket kan wel nog in beroep gaan tegen het vonnis.