Colruyt betaalt gemeente compensatie omdat winkel groter geworden is Robby Dierickx

05 november 2019

13u46 1 Zaventem Omdat de vernieuwde Colruyt in Nossegem meer ruimte inneemt dan de oude heeft het warenhuis de gemeente Zaventem een financiële tegemoetkoming gegeven. Met dat geld gaat de gemeente een verharde weg in het landbouwgebied aan de Oude Keulse Weg in Sterrebeek omvormen tot volwaardige landbouwgrond.

Op de voorbije gemeenteraad werd het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Colruyt in Nossegem op voorstel van schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) principieel goedgekeurd. Die goedkeuring komt er nadat het warenhuis vernieuwd en fors vergroot werd, en geeft meer rechtszekerheid voor de Colruyt en de gemeente. Het ruimtelijk uitvoeringsplan bevat echter ook een opvallendheid, want de Colruyt betaalt een financiële tegemoetkoming aan de gemeente omdat de nieuwe winkel meer ruimte inneemt dan de oude. Met het geld zal de gemeente een verharde weg middenin het landbouwgebied aan de Oude Keulse Weg in Sterrebeek opbreken en omzetten in volwaardige landbouwgrond.

“Met deze groene deal zetten we weer een stap vooruit in het verwijderen van beton in de open ruimte”, zegt schepen Dewandeleer. “Door het opbreken van de betonstrook van 6 are ter hoogte van de rotonde aan de Oude Keulse Weg maken we een mooi aaneengesloten akkerland, wat ook voordelig is voor de landbouwer. Tegelijkertijd krijgen we een betere infiltratie van het water, zodat er minder druk komt op de riolering. Het is de bedoeling om in de toekomst nog onthardingsprojecten te realiseren.”