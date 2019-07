Cocaïnegebruiker smokkelt ‘om gebruik te financieren’ WHW

29 juli 2019

16u36 0 Zaventem Een 25-jarige Braziliaan riskeert 36 maanden voor het smokkelen van drugs. De man smokkelde naar eigen zeggen om zijn eigen gebruik te kunnen financieren.

Op 13 maart onderschepte de douane 3,2 kilogram cocaïne die verstopt was in de dubbele bodem van een koffer. Die behoorde toe aan een Braziliaanse twintiger. Uit telefonieonderzoek bleek dat hij 10.000 euro zou krijgen indien de drugs tot in Amsterdam geraakten. De man gaf alles toe. “Hij is zelf een occasionele gebruiker en kon het geld dus goed gebruiken”, aldus zijn advocaat. Uitspraak in de loop van deze week.