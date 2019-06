Circus, workshops en springkastelen op feest voor afsluiting cultuurseizoen De Factorij RDK

16 juni 2019

18u17 0 Zaventem In en rond cultuurcentrum De Factorij in Zaventem was het zondagmiddag groot feest om de afsluiting van het derde cultuurseizoen te vieren. Er stonden springkastelen, er waren circusartiesten en verschillende workshops.

Om het derde cultuurseizoen van De Factorij gepast af te sluiten, werd in en rond het cultuurcentrum een gratis feest voor de omwonenden georganiseerd. De Brussels-Beninse fanfare Benin Brass bracht West-Afrikaanse muziek, terwijl choreograaf Swapnil Dagliya een initiatie Indiase Bollywooddans voor kinderen en volwassenen gaf. De kinderen konden zich ook uitleven op de draaimolen, de meubelautorenbaan of tijdens een potje pannavoetbal. Tijdens een Gelukkig zijn-meezingsessie met Lennaert Maes en pianist Florejan Verschueren kon iedereen dan weer meebrullen met Vlaamse hits. Ook de voorstelling van circusartiesten viel duidelijk in de smaak. Voor wie honger en dorst had, waren er allerlei hapjes en tapje.