Circulatieplan markt wordt na evaluatie aangepast: ingang aan Parklaan, uitgang aan Hoogstraat Robby Dierickx

20 mei 2020

De De Zaventemse markt mag maandag na twee maanden afwezigheid dan wel een vlotte heropstart gekend hebben, toch worden er volgende week enkele aanpassingen doorgevoerd. Dat werd dinsdag beslist tijdens een evaluatiemoment. Aan de dinsdagmarkt in Sterrebeek wijzigt voorlopig niets.

“Zowel de marktkramers als de klanten waren afgelopen maandag tevreden over de heropstart van de markt op het Kerkplein”, blikt Dirk Philips (Open Vld), schepen van Markten nog even terug. “Toch kregen we wat opmerkingen omdat we met twee in- en uitgangen werkten, zowel aan de Parklaan als aan de Hoogstraat. Op beide plaatsen konden marktgangers het Kerkplein dus betreden en weer verlaten. Dat zorgde blijkbaar voor wat verwarring bij de klanten. Daarom hebben we beslist om aan de kant van de Parklaan alleen een ingang te plaatsen en aan de Hoogstraat een uitgang. Wie ter hoogte van de Parklaan alleen bloemetjes moet hebben, zal het Kerkplein daar uiteraard wel opnieuw mogen verlaten zodat hij of zij niet de hele markt over moet wandelen. Voorts zullen we op het einde van de rijen ook een doorgang naar de uitgang aan de Hoogstraat maken. Opnieuw om te vermijden dat mensen het hele circulatieplan moeten volgen.”

Na volgende week maandag zullen de aanpassingen opnieuw geëvalueerd worden. Aan de kleinere dinsdagmarkt in Sterrebeek verandert volgens schepen Philips voorlopig nog niets. “Die is afgelopen dinsdag bijzonder vlot verlopen”, klonk het nog.