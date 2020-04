Chiro schenkt vieruurtjes weg aan rusthuis en opvangcentrum voor vluchtelingen Robby Dierickx

19 april 2020

09u03 0 Zaventem De bewoners van woonzorgcentrum Trappeniers en het opvangcentrum voor vluchtelingen in Zaventem hebben de voorbije dagen een hoop overgebleven vieruurtjes van de Chiro gekregen. De jeugdbeweging zag haar activiteiten vroegtijdig beëindigd door het coronavirus.

Het schepencollege van Zaventem besloot twee weken geleden om alle gemeentelijke evenementen tot eind juni te annuleren. Ook gemeentelijke infrastructuur blijft tot dan gesloten. En dus is het momenteel ook verboden om Chiro-activiteiten te organiseren. De Zaventemse Chiro trakteert haar leden op zondag normaal gezien steevast op een zakje chips en een appel- of fruitsapje.

“Maar nu onze zondagse activiteiten niet meer mogen doorgaan, blijven we achter met een voorraad aan vieruurtjes”, klinkt het bij de leden. “Het zou zonde zijn om het voedsel en de drank zo lang te laten liggen dat ze vervallen en daarom hebben we beslist om alles weg te schenken aan OCMW-woonzorgcentrum Trappeniers en het Fedasil-opvangcentrum voor vluchtelingen. Op deze manier willen we ook ons (klein) steentje bijdragen tijdens deze moeilijke tijden.”

De zakjes chips en drankjes werden midden vorige week overhandigd in het rusthuis en het vluchtelingenopvangcentrum.