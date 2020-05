Chiro Mik Mak trekt op kamp naar Ranst en hoopt op bezoekje van… Marc Van Ranst Robby Dierickx

14u30 0 Zaventem Goed nieuws voor de ruim honderd leden van Chiro Mik Mak uit Sterrebeek, want net als alle andere jeugdbewegingen kunnen ze komende zomer dan toch op kamp. De Sterrebeekse Chiro trekt naar Ranst. “Aangezien zijn naam de laatste weken veelvuldig in het nieuws kwam, hopen we viroloog Marc Van Ranst even naar onze kampplaats te lokken”, klinkt het.

Het was vorige week vrijdag bang afwachten voor de leden van Chiro Mik Mak uit Sterrebeek, maar rond 18 uur konden ze dan toch opgelucht ademhalen: de jeugdkampen mogen komende zomer georganiseerd worden. “Al een hele dag zaten we op het puntje van onze stoel, dus je kan je inbeelden dat de ontlading groot was toen het licht op groen gezet werd”, zegt leidster Louise Van de Cauter.

Opvallend: Chiro Mik Mak trekt komende zomer naar… Ranst. “Nu viroloog Marc Van Ranst zo vaak in het nieuws komt, zou het leuk zijn moest hij even naar onze kampplaats kunnen afzakken”, aldus nog Louise Van de Cauter. “We kunnen dan misschien samen het liedje zingen dat recent over hem gemaakt werd (lacht).”

Voor de groepsleiding worden het dankzij het fiat van de Nationale Veiligheidsraad nog drukke weken om het kamp voor te bereiden. “We zullen nu een tandje moeten bijsteken, maar de ouders mogen op hun beide oren slapen: eind juli trekken we veilig op kamp”, besluit de groepleidster.