Chaotische uittocht in krokusvakantie? Luchthavenpolitie dreigt met staking op Zaventem Robby Dierickx

14 februari 2020

08u34 1 Zaventem De uittocht in de krokusvakantie dreigt chaotisch te worden op Zaventem. Volgens Het Nieuwsblad hebben de politievakbonden op Brussels Airport immers plannen om te staken.

In de krant laten de politieagenten weten dat ze met te weinig middelen en personeel kampen. Zo zouden er momenteel slechts 400 van de 540 voorziene agenten aan de slag zijn op Brussels Airport. Daarnaast was er de voorbije weken ook onvoldoende ontsmettingsmiddel aanwezig voor de agenten die in contact komen met mensen die symptomen van het coronavirus vertonen. De luchthavenpolitie vraagt dan ook dringend een oplossing voor de problemen.

