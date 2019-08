Chaos op luchthaven door riem in bagagesysteem: 6.000 koffers blijven achter WHW/RDK

04 augustus 2019

16u07 0 Zaventem Horrorweekend op de luchthaven van Zaventem. Net in het drukste weekend van het jaar blokkeerde het bagagesysteem. Resultaat: 6.000 koffers bleven achter. Wat het nog pijnlijker maakte is dat het al de derde keer op 1,5 maand is dat er problemen zijn met de afhandeling van de bagage.

Dat het in het eerste augustusweekend één grote chaos is op de luchthaven, is niet ongebruikelijk. Maar liefst 83.000 passagiers werden zaterdag door de vakantie-uittocht verwacht. Omstreeks zes uur zaterdagochtend zorgde een banaal voorval voor een extra portie wanorde. Een riem rond een koffer was losgekomen en in het bagagesysteem terechtgekomen. Het gevolg? Een aantal vluchten moest zonder bagage vertrekken. Maar liefst 6.000 stukken bagage konden niet mee en bleven achter op de luchthaven. Drie uur duurde het om het euvel te herstellen. Uiteindelijk werd de situatie pas vanaf zaterdagmiddag weer normaal.

Slechte communicatie

Brussels Airlines zette volgens woordvoerster Wencke Lemmes meteen alles op alles om die koffers zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen, ook via andere luchtvaartmaatschappijen. Sommige passagiers vonden echter dat dit niet ordelijk gebeurde. “Helaas gooien ze alle koffers door elkaar”, klaagde Sabine Verschueren, die met haar zoon onderweg was naar Gran Canaria. Ook over de manke communicatie werd geklaagd. “Ze hebben ons gezegd dat de koffers één of twee dagen later zullen aankomen. De communicatie ontbreekt en het is niet georganiseerd. Ze hadden net zo goed rijen kunnen maken per bestemming, maar ze gooien alles door elkaar”, voegde ze eraan toe.

Derde keer al

Wat het allemaal nog vervelender maakte, is dat het niet de eerste keer deze zomer is dat er problemen met de bagage zijn. Eind juni was het een eerste keer prijs. Door een defecte bagageband moesten 1.400 reizigers zonder hun koffers het vliegtuig op. Zo’n 4000 koffers bleven toen achter. Midden juli bleven tienduizenden koffers achter door problemen met de automatische bagageafhandeling. Door een IT-probleem kon bagage niet gescand worden voor het juiste vliegtuig. De afhandeling gebeurde daardoor urenlang manueel. Nadien besloot de luchthaven een sorry-voucher van 50 euro per reiziger te schenken aan passagiers die zonder bagage moesten vertrekken.

Het is nog niet bekend of er opnieuw dergelijke geste zal plaatsvinden.