Chaos op Brusselse ring: snelweg volledig dicht door ongeval in Zaventem Robby Dierickx

20 juli 2020

15u26 0

De Brusselse buitenring is in Zaventem momenteel volledig versperd door een ongeval. Al het verkeer moet omrijden via de R22, de zijrijweg van de ring. Wie richting Machelen wil, moet er nu al een halfuur aanschuiven. Daardoor wordt het ook op de E40 vanuit Leuven steeds drukker.

Later meer.