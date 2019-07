Chaos op Brussels Airport: bagagebanden draaien weer, wel nog lange wachtrijen Robby Dierickx HAA

13u00 64 Zaventem De technische problemen met de bagagebanden op Brussels Airport zijn van de baan. Door de panne moest de bagage deze voormiddag manueel afgehandeld worden. Gevolg: honderden valiezen op elkaar gestapeld in de vertrekhal. En dat op de dag dat 42.000 mensen vertrekken vanop Brussels Airport. Aan de check-in staan nog steeds lange wachtrijen.

De technische problemen met de bagageafhandeling op Brussels Airport in Zaventem zijn even voor 13 uur opgelost. “Het systeem is zonet heropgestart”, meldt een woordvoerster van de luchthavenuitbater.

Volgens Brussels Airport zorgde een computerprobleem op de bagagebanden ervoor dat het systeem niet kan lezen naar welke vliegtuigen de koffers gestuurd moeten worden. “De automatische check-in verloopt daardoor bijzonder stroef”, liet Brussels Airport weten. “Om te vermijden dat passagiers zonder koffers moeten vertrekken, worden de valiezen manueel ingecheckt. Door de drukte in deze vakantieperiode zorgt dit er echter voor dat heel wat koffers op elkaar gestapeld liggen in de vertrekhal.”

Ondertussen blijkt dat enkele duizenden valiezen achtergebleven zijn op Zaventem. De luchthaven doet er naar eigen zeggen alles aan om die koffers zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen. Een vijftigtal vliegtuigen heeft door de technische problemen vertraging opgelopen, aldus nog de woordvoerster van Brussels Airport. “De gemiddelde vertraging bedraagt 22 minuten.” Het gaat zowel om Europese als langeafstandsvluchten. Aan de check-in in de vertrekhal staan nog steeds lange wachtrijen.

Vanop Brussels Airport vertrekken vandaag 42.000 mensen. Het is al de tweede keer op korte tijd dat er problemen met de bagagebanden zijn. Eind vorige maand bleven daardoor enkele duizenden valiezen dagenlang op de luchthaven staan.