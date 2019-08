Chaos dreigt opnieuw op Zaventem: voor derde keer in anderhalve maand tijd problemen met bagagesysteem Robby Dierickx

03 augustus 2019

07u46 22 Zaventem Voor de derde keer in anderhalve maand tijd zijn er problemen met de bagagebanden op Zaventem. Volgens een woordvoerster van de luchthaven zal tussen 6 en 9 uur een dertigtal vluchten vertrekken zonder dat alle bagage aan boord is. Vluchten die na 9 uur vertrekken, kunnen vertraging oplopen. Dat laat Brussels Airport weten.

De luchthaven is naar eigen zeggen met man en macht in de weer om het probleem te herstellen, maar verwacht dat bepaalde vluchten die na 9 uur moeten vertrekken vertraagd zullen worden. Met 83.000 passagiers is het vandaag net een bijzonder drukke dag op Brussels Airport.

Eind juni bleven door een probleem met de bagagebanden al 4.000 koffers achter op Zaventem, op zaterdag 13 juli waren dat ruim 10.000 valiezen als gevolg van een technisch defect. Nadien besloot de luchthaven een sorry-voucher van 50 euro per reiziger te schenken aan passagiers die zonder bagage moesten vertrekken