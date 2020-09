CEO Brussels Airport trekt aan alarmbel na dramatische zomer: “Situatie is onhoudbaar voor alle spelers in luchtvaartsector” Robby Dierickx

10 september 2020

12u48 1 Zaventem ‘Slechts’ 1,1 miljoen passagiers mocht de luchthaven van Zaventem in juli en augustus verwelkomen, een daling van tachtig procent in vergelijking met de zomer van vorig jaar. Die daling is uiteraard te wijten aan het coronavirus en de steeds veranderende reisbeperkingen. CEO Arnaud Feist trekt aan de alarmbel. “Er is dringend nood aan een harmonisering van de reisbeperkingen op Europees niveau.”

In juli telde Brussels Airport 525.022 reizigers, in augustus ging het om 567.223 passagiers. Die 1,1 miljoen reizigers tijdens de twee zomermaanden liggen beduidend lager dan de cijfers van vorige zomer. Toen ontving de luchthaven maar liefst 5,4 miljoen passagiers. “De hele luchtvaartsector heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de reisbeperkingen naar het buitenland die op het Belgische en internationale niveau zijn opgelegd als gevolg van het coronavirus”, aldus Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

“De zeer frequente veranderingen van de kleurencodes leiden tot onzekerheid bij potentiële reizigers en ontmoedigen velen. Bovendien laat België, in tegenstelling tot de buurlanden, nog altijd geen intercontinentale vluchten toe naar de elf landen die begin juli veilig werden verklaard door de Europese Unie. Dat alles heeft een enorme impact op de bezoekersaantallen in heel onze sector. Er is dringend een harmonisering van de reisbeperkingen op Europees niveau nodig, want de huidige situatie is gewoon onhoudbaar voor alle spelers in de luchtvaartsector.”

De CEO pleit er dan ook voor om niet-essentiële reizen toe te laten van en naar de elf landen die veilig zijn verklaard door de Europese Unie: Canada, Japan, China, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland, Thailand, Rwanda, Uruguay, Tunesië en Georgië.