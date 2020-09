CC De Factorij trapt vierde seizoen komend weekend feestelijk op gang Robby Dierickx

29 september 2020

Met een driedaags festival wordt komend weekend het startschot gegeven van het vierde seizoen van cultureel centrum De Factorij in Zaventem. Dat festival biedt een mix van gratis en betalende activiteiten aan. Vorige week werd ook al bekend dat de brasserie in het cultureel centrum nieuwe uitbaters heeft

Muziek, dans, circus, film, expo, knutselateliers, kinderanimatie, workshops en doorlopende verrassende acts in en rond De Factorij: dat zijn de ingrediënten van Factorij Festival komend weekend. Daarmee wordt meteen het vierde seizoen van het cultureel centrum op gang getrapt.

Vrijdagavond is er de opening van de expo Horse Head van Frederik Buyckx, die in 2013 bekroond werd met de World Press Photo Award en vier jaar later uitgeroepen werd tot Photographer of the Year. De expo loopt tot en met woensdag 23 december. Nog vrijdagavond staan Bruno Vanden Broecke & De Kolonie MT om 20 uur op het podium met het theaterconcert De Woordenaar.

Zaterdag wordt het oorlogsdrama 1917 vertoond. Op zondag valt er tussen 10.30 en 18 uur heel wat te beleven in en rond De Factorij. Zo zijn er gratis voorstellingen, workshops en randanimatie. Twee activiteiten zijn betalend. Voor alle activiteiten, ook diegene die gratis zijn, moeten deelnemers zich op voorhand wel hier registeren. Burgemeester Ingrid Holemans opent zondag ook de nieuwe kinderhoek in De Factorij.