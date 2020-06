CC De Factorij start zomerprogramma op: alleen activiteiten in openlucht Robby Dierickx

23 juni 2020

14u24 1 Zaventem Op donderdag 2 juli hervat cultureel centrum De Factorij in Zaventem haar activiteiten, al gaat het om kleinschalige projecten in openlucht. Zo zullen mensen vooral in hun eigen contactbubbel kunnen genieten van de activiteiten. Bij slecht weer worden gekochte tickets vergoed met een waardebon.

Nu culturele evenementen stilaan hervat mogen worden, plant cultuurcentrum De Factorij in de zomermaanden diverse activiteiten voor volwassenen en families. Wie erbij wil zijn, moet echter wel een mondmasker dragen. Alle activiteiten vinden ook buiten plaats.

Het zomeraanbod start op donderdag 2 juli met yoga in het park. Voor volwassenen is er een lessenreeks op donderdagen 2, 9, 16 en 23 juli om 20.30 uur en voor families op zaterdag 4 juli om 10 en 14 uur. De lessen vinden plaats in het Park Mariadal. Op 10 juli is er dan weer een openluchtconcert van The Bonnie Blues, terwijl Barbara Dex op vrijdag 21 augustus komt optreden. Voor families is er op 22 augustus een straattheatervoorstelling van Theater FroeFroe. Met twee openluchtfilms mikt het CC ook op de cinefielen. Zo kunnen ze op vrijdag 3 juli om 22 uur genieten van Knives Out en op vrijdag 28 augustus om 21 uur van Blade Runner 2049.

Waardebon

Alle activiteiten vinden plaats aan de achterzijde van het CC, aan de kant van het treinstation. Alleen de yogalessen staan in Park Mariadal gepland. Reserveren is verplicht voor alle activiteiten, liefst per bubbel van maximaal tien personen. Valt een activiteit in het water door slecht weer, dan krijgen tickethouders een waardebon.

Goed om weten: de gegevens van alle aanwezigen worden opgevraagd in het kader van de contact tracing. Het cultuurcentrum bewaart deze persoonsgegevens maximaal 30 dagen, daarna worden ze vernietigd.