CC De Factorij sluit derde cultuurseizoen af met gratis feest

De Factorij sluit derde cultuurseizoen af met gratis feest

11 juni 2019

Om het einde van het derde cultuurseizoen in De Factorij te vieren, organiseert het Zaventems cultureel centrum komende zondag een gratis feest voor iedereen. Het wereldculturenfestival One World vindt tussen 14 en 20 uur plaats. De medewerkers serveren er hapjes en tapjes, er zijn circusartiesten en de kleinsten kunnen zich uitleven in de springkastelen. Daarnaast worden er ook allerlei workshops voor jong en oud georganiseerd. Zo geeft choreograaf Swapnil Dagliya een initiatie Indische Bollywooddans voor kinderen en volwassenen. Tot slot is er ook muziek, want Lennaert Maes en pianist Florejan Verschueren brengen Vlaamse hits tijdens een grote Gelukkig zijn-meezingsessie.

Het volledige programma staat op de website van De Factorij.