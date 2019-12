Caravan brandt uit: brandweer treft ook gasflessen aan Robby Dierickx en Shauny Verheulpen

13 december 2019

In een achtertuin in de Steenokkerzeelstraat in Zaventem is vrijdagmiddag om 12.10 uur een caravan in vlammen opgegaan. Door de brand hing er een dikke, zwarte rookwolk boven het centrum van de luchthavengemeente. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de caravan uitbrandde. Tijdens de bluswerken haalden de brandweermannen ook enkele gasflessen naar buiten. Uiteindelijk geraakte niemand gewond. Waarom de caravan vuur vatte, is nog niet duidelijk.