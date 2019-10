Cameraschild moet hardleerse sluikstorters afschrikken Interza plaatst ook camera’s in recyclageparken om diefstallen tegen te gaan Robby Dierickx

23 oktober 2019

14u45 0 Zaventem Om het aanhoudende probleem van sluikstorten aan te pakken, mag afvalintercommunale Interza voortaan camera’s inzetten in Steenokkerzeel en Zaventem. Beide gemeenten willen op die manier de strijd tegen de hardleerse sluikstorters winnen. Daarnaast komen er ook camera’s in de recyclageparken om het aantal diefstallen terug te dringen. Ook de drie andere Interza-gemeenten zullen (snel) volgen.

1.534 sluikstorten moesten de medewerkers van afvalintercommunale Interza sinds begin dit jaar al opruimen. Zaventem is de trieste koploper met maar liefst 779 gevallen, gevolgd door Wezembeek-Oppem (342), Steenokkerzeel (157), Kampenhout (132) en Kraainem (124). In Zaventem werden de voorbije maanden al enkele sluikstorters betrapt dankzij de verplaatsbare gemeentelijke camera’s. Maar die camera’s worden niet alleen tegen sluikstorten ingezet, maar moeten ook andere vormen van criminaliteit weren. En dus heeft de Zaventemse gemeenteraad Interza de toestemming gegeven om haar eigen camera’s in te zetten om de strijd tegen sluikstorters op te drijven. Een maand eerder deed ook buurgemeente Steenokkerzeel dat al. De drie andere Interza-gemeenten – Kampenhout, Wezembeek-Oppem en Kraainem – zullen allicht (snel) volgen.

Oplossing

“De sluikstortproblematiek blijft hoog op onze agenda staan”, zegt Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Dat camera’s daar een oplossing voor kunnen zijn, is eerder al gebleken toen verschillende daders via camerabeelden geïdentificeerd konden worden en een gepeperde rekening in de bus kregen. Aangezien onze eigen camera’s niet voortdurend tegen het sluikstorten ingezet kunnen worden, zijn we verheugd dat we nu de hulp van Interza zullen krijgen.”

“In de omliggende gemeenten van afvalintercommunale Incovo werken we al langer met camera’s en daar hebben we al heel wat successen geboekt”, zegt Jan Buysse, directeur van Interza en Incovo. “Aan de glasbollen zagen we het aantal sluikstortgevallen sinds de inzet van de camera’s en het uitdelen van boetes met maar liefst vijftig procent dalen. Daarom gaan we voortaan ook vier camera’s – twee duidelijk zichtbare en twee discrete – in de Interza-gemeenten inzetten. Omdat we sinds begin dit jaar zelf instaan voor het opruimen van de sluikstorten weten we perfect waar de zogenaamde ‘hotspots’ zijn. We kunnen haast voorspellen waar en wanneer sluikstorters actief zullen zijn. Met die informatie en met de hulp van de camera’s hopen we nu meer daders te kunnen vatten.”

Recyclageparken

Daarnaast komen er ook camera’s in de verschillende recyclageparken. Die moeten het aantal diefstallen in die parken terugdringen.

Zaventems oppositieraadslid en lid van de raad van bestuur van Interza Erik Rennen (N-VA) is verheugd dat het camerareglement goedgekeurd werd. “Sluikstorten is een inbreuk waar veel inwoners aanstoot aan nemen. Een gemeente moet er dan ook alles aan doen om de problematiek aan te pakken. Als voorstander van camera’s ben ik dan ook tevreden dat ze ingezet zullen worden om sluikstorters op heterdaad te betrappen.”