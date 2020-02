Café Combinne blaast vijf kaarsjes uit: “Nederlands stimuleren bij al onze inwoners” Robby Dierickx

17 februari 2020

11u43 0 Zaventem In cultuurhoeve Mariadal in Zaventem is afgelopen weekend de vijfde verjaardag van praatgroep Café Combinne gevierd. In de praatgroep leren anderstalige inwoners Nederlands.

Tijdens Café Combinne praten anderstaligen en Nederlandstaligen over dagelijkse onderwerpen. “Voor anderstaligen de ideale manier om onze taal te leren, terwijl de Nederlandstalige inwoners op die manier in contact komen met andere culturen en nieuwe Zaventemnaren”, zegt schepen voor Integratie Hamid Akaychouh (CD&V). “Een grote mix aan culturen en talen is kenmerkend voor onze regio. Om aan onze samenleving deel te nemen moet je elkaar in de eerste plaats begrijpen, het is dan ook belangrijk dat we de Nederlandse taal stimuleren bij al onze inwoners. Café Combinne draagt hiertoe bij.”

Voor de vijfde verjaardag van Café Combinne brachten de deelnemers – zoals bij elke verjaardag – typische gerechtjes van hun eigen cultuur mee. “Deze keer werd er zelfs spontaan gezongen en gedanst. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar enorm toejuichen”, zegt schepen voor Feestelijkheden Dirk Philips (Open Vld).

Jaarlijks telt de gemeente 800 deelnemers aan Café Combinne, dat op dinsdag tussen 13.30 en 15.30 uur in het Huis van het Kind in Zaventem en op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur in zaal De Snuifmolen in Sint-Stevens-Woluwe plaatsvindt.