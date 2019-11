Cadeaus, tekeningen en dankwoordjes voor afvalophalers Interza Robby Dierickx

22 november 2019

16u03 0 Zaventem De afvalophalers van Interza hebben vrijdagmiddag cadeautjes, kindertekeningen en dankwoorden gekregen van de Zaventemse meerderheidspartij Open Vld. Daarmee wilden de liberalen de afvalophalers bedanken voor hun dagelijkse inzet.

De actie van Open Vld kaderde in de Week van de Afvalophaler. Toen de werknemers van Interza vrijdagmiddag na hun ronde de gebouwen in de Hoogstraat binnen reden, werden ze verwelkomd door de liberale fractie. Ze werden overstelpt met cadeaus en dankwoorden. “Een teken van grote waardering en medeleven voor de bijzondere inzet van de afvalophalers en recyclageparkwachters”, liet de Open Veld-ploeg weten. “Allemaal mensen die door weer en wind ervoor zorgen dat onze omgeving schoon blijft en niet verandert in een stort. We weten dat zij jammer genoeg ook vaak negatieve reacties krijgen van burgers die minder geneigd zijn de regels op te volgen. Vandaar dat we vandaag wel 1.001 complimentjes hebben voor deze harde werkers. We appreciëren ten zeerste hun super inzet en hebben veel respect voor wat ze doen om onze gemeente rein en mooi te houden.”

Interza bood alle aanwezigen op haar beurt een pakje frieten aan.