Buurthuis opent in september deuren in Olmenstraat Robby Dierickx

11 juli 2020

09u37 0 Zaventem In de Olmenstraat in Zaventem wordt in september een buurthuis geopend. Buurtbewoners zullen er steeds in terecht kunnen om samen na te denken over maatschappelijke problemen.

Het buurthuis in Zaventem-Noord is een initiatief van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis en Riso Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant. De instanties krijgen daarbij hulp van vrijwilligers uit de buurt. Het buurthuis moet een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners worden. Het maakt deel uit van een lokaal partnerschap rond sociale bescherming: een STEK. “De omgeving van een STEK moet mensen vertrouwen geven in zichzelf en in de samenleving”, zegt schepen voor Integratie en Wijkwerking Hamid Akaychouh (CD&V). “Ze kunnen er hun mening kwijt en samen nadenken over oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zo komen signalen tot bij dienstverlenende instanties en het beleid. Een STEK komt nooit in de plaats van de diensten waaruit sociale bescherming vandaag bestaat.”

“Het is een model om via wisselwerking het systeem te verbeteren en om meer mensen een menswaardig leven te garanderen”, vult Hilde Van Craenenbroeck (CD&V), schepen van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, aan.

De opening staat voor begin september gepland. Buurtbewoners kunnen mee nadenken over de naam of kunnen zich engageren als vrijwilliger.