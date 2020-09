Buurthuis moZaïek opent deuren en moet laagdrempelige ontmoetingsplek voor buurtbewoners vormen Robby Dierickx

19 september 2020

21u05 0 Zaventem In de Olmenstraat in Zaventem is zaterdagmiddag het buurthuis moZaïek officieel geopend. Voortaan kunnen buurtbewoners er op maandag en dinsdag terecht om samen na te denken over maatschappelijke problemen. Op donderdagavond kan iedereen er spelletjes spelen.

Het buurthuis moZaïek in Zaventem-Noord is een samenwerking tussen de gemeente, sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis en Riso Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant. Het is een plek waar mensen vrijblijvend binnen kunnen, sociale werkers leren kennen en hun netwerk kunnen verbreden. “Bedoeling is mensen vertrouwen te geven in zichzelf en in de samenleving”, zegt schepen voor Integratie en Wijkwerking Hamid Akaychouh (CD&V). “Buurtbewoners kunnen er hun mening kwijt en kunnen er samen nadenken over maatschappelijke problemen. Zo komen signalen tot bij de dienstverlenende instanties en het beleid.”

(Lees verder onder de foto)

In het buurthuis zullen het Zaventemse OCMW, het CAW, de wijkpolitie en de sociale dienst van Elk Zijn Huis regelmatig een permanentie houden. Bij de officiële opening zaterdag kregen buurtbewoners een rondleiding in het gebouw, konden ze vragen stellen en kregen ze de kans om hun talenten en interesses met het buurtwerk te delen. Ook konden ze zich engageren als vrijwilliger.

Vanaf maandag 28 september is het buurthuis moZaïek elke maandag en dinsdag van 8.30 tot 16 uur open. Op donderdagavond is iedereen er welkom van 19 tot 22 uur om spelletjes te spelen.