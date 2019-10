Buurtbewoner klaagt verwaarloosde graven op kerkhof Sterrebeek aan: “Ik ken geen enkel kerkhof in Vlaams-Brabant dat er zo schandalig bij ligt” SHVM

28 oktober 2019

17u13 2 Sterrebeek Het kerkhof van Sterrebeek, gelegen in de Tramlaan, ligt er verwaarloosd bij. Volgens een van de bezoekers, Eric Faber, is dit onacceptabel en getuigt het van weinig respect tegenover de overledenen. “Ieder jaar verergert de toestand.”

Eric bezoekt regelmatig het graf van zijn vader. De afgelopen zes jaar heeft hij naar eigen zeggen moeten toekijken hoe de staat van het kerkhof steeds achteruitgaat. “Zeven op de tien graven liggen op elkaar en zijn zwaar beschadigd door de grondverschuivingen en grondverzakkingen. En dat is zowel bij de grafkelders als bij de graven zonder kelder. Toen mijn vader in mijn jeugd begraven werd, lag het kerkhof er bijlange niet zo bij als nu.”

Verantwoordelijk zijn voor het onderhoud is logisch. Maar als er een graf op jouw graf ligt, dan moet je dat verwijderen. Vervolgens moet je naar de rechtbank en moet je de vrederechter kunnen overtuigen van je verhaal zodat je je geld kan terugeisen. En dat is belachelijk, want er is niemand die zelf een grafsteen kan heffen Eric Faber

Volgens Eric is hij niet de enige die niet te spreken is over de toestand van de begraafplaats. “Mijn schoonouders zitten in Okra, een vereniging voor 55-plussers. Ze vertellen me dat de leden van de vereniging ook klagen. Enkelen onder hen hebben al ettelijke malen een brief geschreven naar de gemeente, maar hun reactie blijft ongehoord.” Eric mailde naar eigen zeggen ook naar de gemeente, “maar ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Ieder jaar verergert de toestand en de gemeente doet er niets aan.”

Eigen verantwoordelijkheid

Arbeiders zouden Eric verteld hebben dat een graf het eigendom is van de familie en het dus vanzelfsprekend is dat de familieleden verantwoordelijk zijn voor het onderhoud ervan. “Verantwoordelijk zijn voor het onderhoud is logisch”, vindt Eric. “Maar als er een graf op jouw graf ligt, dan moet je dat verwijderen. Vervolgens moet je naar de rechtbank en moet je de vrederechter kunnen overtuigen van je verhaal zodat je je geld kan terugeisen. En dat is belachelijk, want er is niemand die zelf een grafsteen kan heffen. De gemeente heeft daar het materiaal wel voor en het is eigenlijk de schuld van de gemeente dat de graven er zo bij liggen. Het kerkhof is een gemeentelijke plaats en wij betalen voor de concessie.”

Petitie

Voor Eric is de maat vol. “Indien de gemeente niet wil luisteren en er niets verandert, voel ik me genoodzaakt om een petitie op te starten. De verwaarlozing van de graven geeft een respectloze indruk. Ik ken geen enkel kerkhof in Vlaams-Brabant dat er zo schandalig aan toe is.”

Burgemeester Holemans laat weten dat ze niet op de hoogte is van de huidige toestand van het kerkhof, maar wel dat het mogelijk is dat er een aantal verzakkingen hebben plaatsgevonden door het water dat in de grafkelders sijpelt. “Het kerkhof is een oud kerkhof waar geen nieuwe graven meer mogen geplaatst worden. Wanneer we plannen hebben met een graf, laten we dat zeker ook op voorhand weten aan de familie.”