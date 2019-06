Buurt vreest verzadiging Mechelsesteenweg: “Nossegem kan niet nóg een supermarkt en bedrijvenzone aan” Na eerdere weigering bouwvergunning stelt Aldi plannen nieuwe winkel voor aan omwonenden Robby Dierickx

17 juni 2019

18u00 0 Zaventem De inwoners van Nossegem vrezen dat het centrum van hun gemeente binnenkort volledig dicht zal slibben. Op de nu al drukke Mechelsesteenweg plant Aldi de bouw van een nieuwe winkel, terwijl wat verderop ook een nieuwe bedrijvenzone gebouwd wordt. De gemeente weigerde Aldi eerder al een bouwvergunning te geven, maar de supermarktketen trekt binnenkort met een aangepast plan naar het schepencollege.

Eind vorig jaar geraakte bekend dat Aldi een nieuwe winkel wilde openen tussen de Bio Planet en tuinwinkel Eulaerts langs de Mechelsesteenweg in Nossegem. In de plannen maakte de supermarktketen ook melding van een tweede winkelruimte. Het schepencollege zette het licht begin dit jaar echter op rood omdat het te veel verkeershinder op de nu al drukke steenweg en een tekort aan parkeerplaatsen vreesde. Aldi heeft beslist om geen beroep aan te tekenen, maar heeft de bouwplannen wel aangepast. De totale oppervlakte werd verminderd en de tweede winkel werd geschrapt. Dinsdag trok Aldi naar de buurtbewoners, die een aantal punten op tafel legden. “We zullen die opmerkingen ook meenemen naar de tekentafel”, klinkt het bij de supermarktketen. “Eind juni presenteren we ons nieuw aangepast plan aan de gemeente Zaventem.”

Maar in de buurt lijkt men niet echt warm te lopen voor de mogelijke komst van de nieuwe Aldi. “De Mechelsesteenweg is nu al een ramp tijdens de spitsuren”, zegt Dirk Vandenboer van het actiecomité Nossegem Leefbaar. “Als we er nu nog een winkel bij krijgen, zal dat ongetwijfeld tot nog meer opstoppingen leiden. Enkele jaren geleden werd de Bio-Planet al langs de steenweg geopend en momenteel is men bezig met de bouw van een grote bedrijvenzone. Al die inritten zorgen voor vertragingen. Nóg een supermarkt kan onze gemeente niet meer slikken. Ook de plannen om de voetweg tussen de achterliggende woningen aan te sluiten op de parking, zien de buren niet zitten. Ze vrezen nog meer zwerfvuil in het wegje.”

Al twee supermarkten

Maar ook het schepencollege van Zaventem staat duidelijk nog steeds niet te springen om nóg een supermarkt toe te laten langs de Mechelsesteenweg. “We delen de bezorgdheid van de omwonenden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “De Aldi-winkel zal nog wat meer spitsverkeer lokken en dat kan de steenweg missen. Nog een in- en uitrit naar een supermarkt erbij, gaat voor extra verzadiging zorgen. Bovendien telt Nossegem met de Bio-Planet en de Colruyt al twee supermarkten en ligt wat verderop op de Mechelsesteenweg in Sterrebeek ook al een Lidl. We zullen bekijken welk aangepast plan Aldi indient om ons vervolgens met het schepencollege over de vergunningsaanvraag te buigen.”

De mogelijke komst van de winkel in Nossegem versterkt de geruchten dat het filiaal in de Hoogstraat in Zaventem op termijn zal verdwijnen. Bij Aldi kan men daar voorlopig geen informatie over geven.