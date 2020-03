Burgerplatform scherp na resultaten ultrafijnstof rond luchthaven: “Nu nog pleiten voor uitbreiding is het fatsoen voorbij” Op piekmomenten tot 7 keer meer stofdeeltjes dan gemiddeld in de lucht Robby Dierickx

02 maart 2020

13u31 13 Zaventem “Werp de uitbreidingsplannen maar in de vuilnisbak.” Het Burgerforum Luchthavenregio wil niet dat Zaventem haar aantal vliegbewegingen tijdens de piekmomenten – zoals in de Strategische Visie 2040 vermeld staat – opdrijft. Aanleiding is een studie waaruit blijkt dat de hoeveelheid ultrafijnstof rond Brussels Airport vergelijkbaar is met een stad. Tijdens piekmomenten zijn er zelfs tot 7 keer meer stofdeeltjes dan gemiddeld in de lucht.

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voerde in de zomer van 2018 en in de winter van 2018/2019 telkens twee maanden lang op vraag van Brussels Airport metingen naar de hoeveelheid ultrafijnstof op en rond de luchthaven uit. “De resultaten liggen volledig in lijn met een eerdere studie uit 2015, die uitgevoerd werd door de Vlaamse Milieu Maatschappij, en ook met de resultaten die worden gemeten op andere luchthaven”, klinkt het bij Brussels Airport. “De gemiddelde ultrafijnstofconcentratie in de omgeving van de luchthaven is vergelijkbaar met meetpunten op een stedelijke achtergrondlocatie. Wel komen er lokaal korte pieken die tot zeven keer hoger kunnen zijn. De allerhoogste pieken worden gemeten op de landingsbanen zelf, bij vertrek of landing. Naarmate de afstand tot het luchthaventerrein toeneemt, neemt ook de concentratie ultrafijnstof snel af.”

Tienstappenplan

Brussels Airport laat ook meteen weten dat het een tienstappenplan opstelde om de hoeveelheid ultrafijnstof terug te dringen. Zes van die maatregelen, waaronder passagiersvervoer met elektrische bussen, het verplicht taxiën met één motor en aangepaste accommodatie om vliegtuigmotoren zo snel mogelijk uit te schakelen, zijn al in voege. De vier andere worden nog onderzocht. Het gaat om het elektrisch taxiën, het nog meer stimuleren van luchtvaartmaatschappijen om moderne en minder belastende toestellen te gebruiken, het voorzien van duurzame brandstof en de zoektocht naar innovatieve technologieën om de uitstoot van ultrafijnstof te reduceren.

Brussels Airport wil tegen 2040 het aantal vliegbewegingen tijdens piekmomenten optrekken van 74 naar 93 per uur, maar in die piekmomenten is de uitstoot van het ultrafijnstof net het grootst Henk Cuypers van Burgerplatform Luchthavenregio

“Het is een goede zaak dat de luchthaven zelf metingen doet en ook maatregelen neemt om het ultrafijnstof terug te dringen”, zegt Henk Cuypers van het Burgerplatform Luchthavenregio. “Alleen, de resultaten zijn onrustwekkend en de maatregelen worden uitsluitend op het luchthavendomein zelf genomen. Dat is niet voldoende.”

Lage-emissiezone

Volgens het Burgerplatform moet de luchthaven meer inzetten op gedifferentieerde tarieven om versneld de meest vervuilende vliegtuigen weg te houden. “Wij pleiten daarom naar analogie met de (groot)steden voor een lage-emissiezone (LEZ) rond de luchthaven, met enkel duurzame vliegtuigen.” Daarnaast vindt de organisatie dat de luchthaven haar uitbreidingsplannen moet opbergen. “Brussels Airport wil tegen 2040 het aantal vliegbewegingen tijdens piekmomenten optrekken van 74 naar 93 per uur, maar in die piekmomenten is de uitstoot van het ultrafijnstof net het grootst”, aldus nog Cuypers. “Nu nog pleiten voor een uitbreiding van de luchthaven is het fatsoen voorbij.”

Tot slot vraagt het Burgerforum een plafond van 250.000 vliegbewegingen per jaar. Vorig jaar werden 234.377 vliegbewegingen op Zaventem geteld.