Brusselse ‘zakenman’ verkracht Finse vrouw: 3 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

24 september 2020

14u20 0 Zaventem Een man uit Brussel riskeert 3 jaar cel voor een verkrachting in een hotel vlakbij de luchthaven. De man had met behulp van een vals chatprofiel op het internet kennis gemaakt met een Finse vrouw. Bij hun eerste afspraakje verkrachtte hij haar.

Op 9 september 2017 kwam een Finse vrouw, die overduidelijk in shock was, klacht indienen bij de politie. “Ik ben net verkracht in een hotel”, riep ze uit. Twee maanden eerder had ze op een chatbox een zekere Joey O. leren kennen. Het ging om een blitse zakenman die carrière maakte in de autobusiness. Verblind door zijn voorkomen en vlotte praatjes raakte de vrouw gefascineerd door de man en na enkele weken chatten besloot ze naar zijn thuisland België te komen om hem beter te leren kennen. Aangekomen op de luchthaven van Zaventem stelde ze vast dat Joey er niet was. Wel kreeg ze hem aan de lijn. “Neem een taxi en kom naar dit hotel, vlakbij de luchthaven”, klonk het kort. Op zijn kamer aangekomen dronken ze iets en hadden ze seks. “Daarna werd de sfeer grimmiger. Zo wilde hij dat ik naakt poseerde voor hem. Ik weigerde en hij werd kwaad. Daarna verkrachtte hij me”, deed ze haar verhaal tegen de politie. Uit onderzoek bleek dat het account doelbewust was aangemaakt om indruk te maken op buitenlandse vrouwen. Al snel kwamen de speurders uit bij de man achter de account. Het bleek te gaan om Brusselaar Jaoual T. Hij werd uitgenodigd voor een verhoor en ontkende resoluut dat hij de vrouw zou verkracht hebben. “Ik doe me inderdaad voor als een rijke zakenman om zo indruk te maken op de vrouwen”, klonk het. “Maar een verkrachting is er niet gebeurd. Integendeel, ik had met haar afgesproken om seks te hebben tegen betaling.”

Polygraaf

Het parket gelooft niets van deze versie. “Het slachtoffer ontkent resoluut dat er afgesproken was om seks te hebben, laat staan tegen betaling. Geen enkel ander element van het onderzoek toont dit aan. Bovendien bleek uit een polygraaftest dat de man loog toen hij stelde dat er geen seks zonder toestemming was gebeurd.”

De beklaagde kwam niet opdagen ter zitting waardoor zijn dossier bij verstek behandeld werd. Uitspraak op 29 oktober.