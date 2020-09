Brusselse binnenring twee nachten (deels) dicht voor plaatsing informatieborden Robby Dierickx

14 september 2020

10u17 0 Zaventem Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst de komende twee nachten portieken voor informatieborden en rijstrooksignalisatie op de Brusselse binnenring, respectievelijk in Zaventem en in Kraainem. De werken worden ’s nachts uitgevoerd om de hinder te beperken. Komende nacht wordt de ring zelfs volledig afgesloten in Zaventem.

AWV start vanavond om 22 uur met de plaatsing van een portiek voor een informatiebord op de Brusselse binnenring in Zaventem. Daar gaat de snelweg tussen 22 en 5 uur volledig dicht. In het eerste deel van de nacht wordt het verkeer omgeleid via het op- en afrittencomplex Zaventem-Henneaulaan, in het tweede deel zal dat via de parallelweg van de Woluwelaan het geval zijn.

In de nacht van dinsdag op woensdag worden er twee portieken met rijstrooksignalisatie in Kraainem geplaatst. Daar start de aannemer dinsdagavond om 21 uur met de werken. Die nacht zal er slechts één rijstrook op de binnenring vrij zijn. Op de buitenring zal het verkeer geen hinder van de werken ondervinden.