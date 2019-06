Brussels Airport zet vier elektrische bussen in om festivalgangers naar Paradise City te vervoeren Robby Dierickx

12 juni 2019

09u42 2 Zaventem Wie komende zomer duurzaam naar het ecologische festival Paradise City in Perk wil, kan gebruik maken van vier elektrische bussen die Brussels Airport inzet. De luchthaven verwacht dat dagelijks zowat 600 festivalgangers er gebruik van zullen maken.

De gratis bussen zullen zowel op vrijdag 5, zaterdag 6 als zondag 7 juli tussen het festivalterrein op het domein van het idyllische kasteel Ribeaucourt in Perk, Vilvoorde en Brussel rijden. “We steunen Paradise City in buurgemeente Steenokkerzeel graag in zijn doelstelling om de ecologische voetafdruk van het festival tot een minimum te beperken”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Dankzij onze elektrische bussen kunnen de festivalgangers alvast op een CO2-neutrale manier naar het festival reizen.”

Organisatoren Dimitri Verschueren en Gilles De Decker zijn tevreden dat Brussels Airport hun festival wil sponsoren. “Als groen festival hebben we sterke sponsors nodig om ieder jaar onze duurzame doelstellingen te behalen”, klinkt het. “Daarom zijn we zo opgetogen dat Brussels Airport, onze naaste buur, ons zal ondersteunen met hun elektrische bussen om onze bezoekers gratis vanuit Brussel en Vilvoorde heen en terug te vervoeren.”

Behalve de inzet van gratis elektrische bussen steunt de luchthaven het festival ook door een generator te financieren die op basis van zonne-energie één podium van stroom zal voorzien.