Brussels Airport zet 100 nieuwe ‘werknemers’ in: kudde schapen vervangt grasmaaier Robby Dierickx

07 juni 2019

15u33 4 Zaventem De 24.000 werknemers die op Brussels Airport actief zijn, hebben er sinds begin deze week honderd opvallende collega’s bij. De luchthaven zet namelijk een kudde schapen in om het gras te maaien. Milieuvriendelijker en leuker voor de voorbijgangers, vindt Brussels Airport. Mogelijk worden ze later ook op andere terreinen van de luchthaven ingezet.

“We waren al een tijdje op zoek naar een herder die zijn schapen op onze terreinen wilde laten grazen”, zegt Anke Fransen, woordvoerder van Brussels Airport. “Onlangs hebben we iemand uit Herent gevonden die ons wil helpen. Sinds begin deze week worden de schapen ’s ochtends op het grasveld aan de geluidsmuur langs de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel gezet. ’s Avonds worden ze opnieuw opgehaald. Dankzij de dieren wordt ons gras op een milieuvriendelijkere manier gemaaid en dragen ze bij tot meer biodiversiteit. Doordat ze het grasveld kaal eten, is er meer ruimte voor zeldzame planten en gras om te groeien. Daarnaast is het ook voor de voorbijgangers prettiger om naar een kudde schapen te kijken dan naar een grasmaaier.”

De kudde wordt de komende drie weken op het grasveld aan de geluidsmuur ingezet. In het najaar komen ze terug. In de winter zullen zo af en toe voor kortere periodes ingezet worden. Momenteel wordt bekeken waar ze elders nog kunnen grazen. “Dat zal alleen op terreinen buiten de beveiligde zone kunnen, want uiteraard mogen de dieren het tarmac niet op”, aldus nog Fransen.