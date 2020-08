Brussels Airport zag slechts half miljoen passagiers in juli: 80 procent minder dan vorig jaar Robby Dierickx

07 augustus 2020

14u26 0 Zaventem De luchthaven van Zaventem heeft in juli 525.000 reizigers verwelkomd. Een forse stijging in vergelijking met juni, toen slechts 83.000 passagiers geteld werden. In vergelijking met juli vorig jaar moest Brussels Airport het wel met 80 procent minder reizigers doen. De steeds veranderende reisbeperkingen door het coronavirus beïnvloeden het vliegverkeer.

Brussels Airport telde vorige maand 303.222 vertrekkende passagiers en 221.800 aankomende reizigers. Dat is een daling met 80,8 procent in vergelijking met juli vorig jaar. Toch liggen de cijfers volgens CEO Arnaud Feist in de lijn van de verwachtingen.

“Het is voor ons belangrijk om de passagiers een brede waaier van bestemmingen aan te bieden, afhankelijk van de huidige reismogelijkheden, maar ook om hen te ontvangen in een gezonde en veilige luchthaven. De frequente wijzigingen van de reisbeperkingen als gevolg van de gezondheidssituatie in bepaalde regio’s hebben gewogen op het verkeer in juli. Vanaf de derde week van de maand stellen we een stagnering vast, hoewel de maand heel goed begonnen was. We zijn wel tevreden om vast te stellen dat de passagiers de gezondheidsmaatregelen naleven en risicogedrag vermijden.”

Vracht neemt toe

Het vrachtverkeer op Zaventem blijft wel toenemen. Zo steeg de hoeveelheid vervoerde volumes vorige maand met 9,9 procent in vergelijking met juli 2019. Een resultaat dat volgens Brussels Airport duidelijk positiever is dan de globale trend, want op wereldwijde en Europese schaal blijft de luchtvracht immers dalen.

120 bestemmingen

Sinds begin augustus biedt de luchthaven 120 bestemmingen aan via een veertigtal luchtvaartmaatschappijen. Per week zijn er 700 vertrekkende vluchten, voornamelijk naar Europese landen.