Brussels Airport wil binnen dertig jaar geen CO2 meer uitstoten Robby Dierickx

27 juni 2019

08u37 0 Zaventem De luchthaven van Zaventem heeft net als 193 andere luchthaven een resolutie ondertekend waarmee het zich engageert om ten laatste in 2050 geen CO2 meer uit te stoten. Brussels Airport selecteerde al vijf werkvelden om op korte termijn duurzamer te werken.

Onder de noemer ‘NetZeroCarbon2050’ engageren 193 luchthavens uit 24 landen zich om netto geen CO2 meer uit te stoten, ten laatste tegen 2050. Ook Brussels Airport ondertekent naar eigen zeggen met overtuiging deze resolutie van de luchthavenindustrie. “Al acht jaar engageren we ons om de CO2-uitstoot sterk te verminderen”, zegt CEO Arnaud Feist. “Sinds vorig jaar zijn we ook CO2-neutraal volgens het Airport Carbon Accreditation Program van ACI Europe. Het is de hoogste tijd om als industrie en als individuele speler de volgende stap te zetten en een CO2-nuluitstoot te gaan implementeren. We zijn ervan overtuigd dat dit een haalbare kaart is, dankzij research en innovatie, verdere eigen investeringen, kennisuitwisseling en partnerships in onze sector.”

Om die doelen te bereiken, heeft de luchthaven alvast vijf werkvelden geïdentificeerd. Volgens Brussels Airport kan er met die werkvelden op korte termijn grote vooruitgang geboekt worden. Een eerste werkveld is het afvalbeheer, waarbij ingezet zal worden op beter sorteren en recycleren. Het tweede is grondgeluid en lokale luchtkwaliteit. Op dat vlak werden al dertig dieselbussen op tarmac vervangen door elektrische bussen. Het derde werkveld is inclusie. Met de oprichting van Aviato beschikt de luchthaven over een eigen tewerkstellingsorgaan. Duurzame infrastructuur is het vierde werkveld. Zo worden nieuwe energiezuinige gebouwen op Brucargo gebouwd. Ook de nieuwe kazernes van de luchthavenbrandweer zijn duurzaam. Tot slot is er nog het werkveld mobiliteit. De ringtrambus rijdt vanaf september van en naar Brussels Airport en volgend jaar wordt de zelfrijdende elektrische bus getest.