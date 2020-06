Brussels Airport vindt tijdelijke vervanger voor Swissport: Alyzia SAS verzorgt afhandeling voor half jaar Robby Dierickx

15u50 30 Zaventem De Franse grondafhandelaar Alyzia SAS, die wereldwijd ruim 3.000 werknemers telt en meer dan tachtig luchtvaartmaatschappijen in haar portefeuille heeft, gaat tijdelijk de afhandeling op Zaventem verzorgen. Brussels Airport moest na het faillissement van Swissport snel op zoek naar een tijdelijke oplossing. Op 1 juli start Alyzia SAS. Ook Aviapartner blijft actief op Zaventem.

Brussels Airport is bij wet verplicht om twee afhandelaars te tellen. Na het faillissement van Swissport vorige week bleef alleen Aviapartner over. Daardoor moest er – in afwachting van de normale selectieprocedure voor een nieuwe afhandelaar ter vervanging van Swissport Belgium – een tijdelijke licentie toegekend worden voor de afhandeling van passagiersvluchten. Uit de geïnteresseerde kandidaten voor deze tijdelijke licentie heeft Brussels Airport nu Alyzia SAS geselecteerd. De Franse afhandelaar zal nu een licentie voor zes maanden krijgen.

Alyzia SAS kan volgens de luchthaven snel opstarten en biedt de nodige garanties om op een veilige, correcte en kwalitatieve manier afhandelingsdiensten aan te bieden aan de luchtvaartmaatschappijen. De firma krijgt een licentie voor twee activiteiten op Zaventem: de bagage- en de platformafhandeling. Daarnaast kan men ook passagiersafhandelingdiensten zoals check-in en cleaning aanbieden.

Swissport

Mogelijk kunnen personeelsleden van het failliete Swissport tijdelijk de overstap naar Alyzia SAS maken. Op korte termijn zullen op vlak van personeel gesprekken opgestart worden om de nodige medewerkers aan te werven. Daarnaast start de Franse groep ook met de onderhandelingen met de luchtvaartmaatschappijen om haar diensten aan te bieden. Mits goedkeuring van het Directoraat-generaal Luchtvaart zal Alyzia op 1 juli starten op Brussels Airport. Tot dan neemt vooral Aviapartner de afhandeling voor haar rekening. Zo sloot onder meer Brussels Airlines een tijdelijk akkoord met de enige overgebleven afhandelaar op Zaventem.

De luchthaven liet eerder ook al weten dat het binnen zes maanden een ‘tender’ voor een definitieve afhandelaar ter vervanging van Swissport zal openen.