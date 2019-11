Brussels Airport verwelkomde ruim 2,3 miljoen passagiers in oktober Robby Dierickx

13 november 2019

08u50 2 Zaventem De luchthaven van Zaventem heeft vorige maand maar liefst 2.316.581 passagiers verwelkomd. Dat is een stijging met 6,4 procent in vergelijking met oktober vorig jaar. Het goederentransport bleef wel verder dalen.

Het aantal vertrekkende passagiers steeg met 8,1 procent, terwijl het aantal transferpassagiers heel lichtjes toenam met 0,4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. De luchthaven benadrukt wel dat de cijfers van oktober vorig jaar negatief beïnvloed werden door een staking bij Aviapartner. Dit jaar werden de cijfers dan weer negatief beïnvloed door het faillissement van Thomas Cook en de geannuleerde vluchten die eruit voortvloeiden. Ook het faillissement van Adria Airways had een invloed op de cijfers.

De negatieve tendens van de voorbije maanden in het vrachtverkeer zet zich wel voort, wat in de lijn ligt met de Europese en wereldwijde tendens. Hoewel de vrachtresultaten iets beter zijn dan de vorige maanden is de minder sterke daling grotendeels te wijten aan de staking bij Aviapartner vorig jaar, die de vrachtactiviteit ook in oktober 2018 negatief had beïnvloed. Tegen het einde van het jaar worden voor luchtvracht verschillende positieve ontwikkelingen verwacht met onder andere de komst van Sichuan Airlines Cargo op Brussels Airport eind november.