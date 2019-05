Brussels Airport telt 23.836 directe werknemers bij 317 bedrijven Robby Dierickx

22 mei 2019

13u49 0 Zaventem Op het grondgebied van Brussels Airport werken in totaal 23.836 mensen. Dat blijkt uit een recente studie van HIVA-KU Leuven op vraag van Aviato, het referentiecentrum voor tewerkstelling op de luchthaven van Zaventem. Die 23.836 werknemers zijn bij 317 verschillende bedrijven aan de slag.

De studie kwam er met als doel een portret van de werknemers te kunnen schetsen en zo beter tegemoet te komen aan de aanwervingsbehoeften. De werknemers zijn in drie verschillende clusters actief. De cluster ‘luchtvaart’ vertegenwoordigt 41 procent van de werknemers, terwijl de cluster ‘andere luchthavenactiviteiten’ 48 procent van het personeel telt. De overige 11 procent maakt deel uit van de cluster ‘business’. De werknemers komen voornamelijk uit Vlaams-Brabant (40 procent), Antwerpen (17 procent), het Brusselse Gewest (16 procent) en West-Vlaanderen (10 procent). Meer dan 10 procent komt uit het Waals Gewest.

“Met bijna 24.000 banen op het luchthaventerrein is Brussels Airport één van de belangrijkste economische centra van het land”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. “De studie geeft aan dat de werkgelegenheid op onze site duurzaam groeit. Maar er zijn nog veel banen in te vullen, in sectoren die werkzoekenden soms links laten liggen. Het is aan ons om hen aan te trekken, te ontmoeten en te verwelkomen bij de 317 bedrijven die aanwezig zijn op de luchthaven, in het bijzonder via Aviato en Brussels Airport Company.”