Brussels Airport lanceert eigen 5G-netwerk (dat niet toegankelijk is voor passagiers) Robby Dierickx

23 december 2019

11u00 0 Zaventem In maart lanceert Brussels Airport haar eigen 5G-netwerk om haar operationele efficiëntie te versnellen en verdere technologische innovatie te ondersteunen. Passagiers zullen echter niet via het 5G-netwerk kunnen surfen.

“We zijn één van de eerste sites in België en één van de eerste Europese luchthaven die een eigen 5G-netwerk installeert”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. “Behalve een verdere optimalisering van de operaties op de luchthaven, zal de 5G technologie ons ook in staat stellen om digitale innovaties te versnellen en toekomstige technologieën eenvoudig te integreren.”

Voor de uitbouw van het netwerk gaat de luchthaven een samenwerking met het Finse Nokia en de Belgische operator Citymesh aan. Dankzij de hogere capaciteit van 5G kan de luchthaven nog meer technologieën inzetten zoals geautomatiseerde voertuigen, mobiele veiligheidssystemen of track & trace-technologie. Zo verhoogt de operationele efficiëntie en tegelijk de betrouwbaarheid van de systemen op Brussels Airport. In een eerste fase zal de 5G ingezet worden om connectiviteit te voorzien op het buitenterrein, later zal ook binnen 5G geïnstalleerd worden. “Het netwerk is echter alleen voor onze eigen diensten toegankelijk, want we werken hiervoor samen met de private operator Citymesh”, verduidelijkt Nathalie Pierard, woordvoerder van de luchthaven. “De passagiers zullen uiteraard wel nog steeds gebruik kunnen maken van ons WiFi-netwerk en 4G.”