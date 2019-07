Brandweer zorgt voor welgekomen verfrissing op snikhete tarmac luchthaven Robby Dierickx

23 juli 2019

18u30 4 Zaventem Koel is het tijdens deze hittegolf allerminst op de tarmac op de luchthaven van Zaventem, maar daar heeft de brandweer van Brussels Airport een oplossing voor. Zo wordt het luchthavenpersoneel twee keer per dag nat gespoten.

“Op tarmac is het altijd 3 tot 4 graden warmer dan de temperatuur in de lucht”, weet Anke Fransen, woordvoerder van Brussels Airport. “Voor de werknemers is het dus bijzonder zwaar werken op deze hete dagen. Om het personeel toch de nodige afkoeling te geven, rijdt de brandweer van de luchthaven elke dag twee keer uit om de werknemers nat te spuiten. Op dagen waarop het warmer dan 28 graden is, kan het personeel van elk luchthavenbedrijf om 11 en om 17 uur verfrissing zoeken in het watergordijn.”

Brussels Airport laat weten dat de brandweer nog de hele week voor afkoeling zal zorgen. Ook in juni en begin deze maand was dat al enkele dagen het geval.