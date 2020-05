Brandweer moet glazenwassers uit korf bevrijden SHVM RDK

19 mei 2020

Even paniek in industriezone Keiberg in Zaventem. Daar kwamen dinsdagvoormiddag namelijk twee glazenwassers in een penibele situatie terecht nadat er een defect ontstond aan de korf van hun hoogtewerker. Het duo moest door de brandweer geëvacueerd worden. “Het was even schrikken, maar gelukkig hadden deze mannen zich correct beveiligd”, klinkt het bij de brandweer. “Alles verliep vlot en niemand raakte gewond.”