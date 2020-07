Brandweer grijpt twee keer snel in en kan zo erger voorkomen MKV/RDK

25 juli 2020

Meermaals brandalarm in Zaventem vandaag. Zaterdagochtend moest de brandweer uitrukken voor een slaapkamerbrand. Daarbij moest één persoon afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Van diens toestand en de oorzaak van de brand is tot dus ver geen verdere informatie.

Wat later was het weer prijs. Toen rukten ze met man en macht uit voor een brandende auto. Gezien die in een smalle straat stond was de kans reëel dat de brand zou overslaan op de nabijgelegen woningen. Dat was gelukkig niet het geval.