Brand in basisschool in Zaventem blijkt aangestoken SVHM

15 september 2019

11u25 5 Zaventem In de gemeentelijke basisschool in de Desmedtstraat in Zaventem is zaterdagnacht rond 3 uur brand uitgebroken. Volgens de brandweer werd de brand aangestoken. Momenteel is er nog geurhinder, maar volgens waarnemend burgemeester Dirk Philips is er geen gevaar voor de leerlingen en zal de school maandag weer open zijn.

De directie van de school kreeg zaterdagnacht een melding binnen dat er brand woedde in de school. Daarop kwam de directie meteen ter plaatse. Ook de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West was snel ter plekke. Al snel stelde de brandweer vast dat het niet om één, maar om twee brandhaarden ging. Volgens de brandweer werd de brand dan ook aangestoken. Vooral het deel van het gebouw waar de lagere school zich bevindt werd getroffen.

School weer open

Het vuur heeft voornamelijk de buitenkant van het gebouw getroffen, waardoor de gevelplaten en de isolatie begonnen te branden. Door de snelle interventie van de brandweer werd er geen schade toegebracht aan de binnenkant van het gebouw. De gemeentelijke wachtdienst is ook ter plaatse gekomen om hulp te bieden en de eerste voorzorgen te nemen. De wachtdienst bakende het getroffen gedeelte af. Na de brand voerde de brandweer een inspectie uit om de luchtwaarden van het gebouw te meten. Daaruit is gebleken dat het gebouw veilig was voor gebruik en dat de kinderen maandag weer naar school kunnen.

Container

De stabiliteit van het gebouw is dus niet in het gedrang gekomen en ook de geurhinder die nog in het gebouw hangt, is niet schadelijk voor de gezondheid. De schade in het gebouw beperkt zich tot een brandgeur. Daarom zal het gebouw vandaag een hele dag verlucht worden door het schoolpersoneel. Vanaf 14 uur zullen leerkrachten en de poetshulp ter plaatse komen om enkele klaslokalen te poetsen omdat er op sommige plekken wel roetafzet werd waargenomen.

De gemeenteschool opende pas drie jaar geleden haar deuren. Op dit moment loopt er nog een gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de brand. In het aanpalende park achter het gemeentehuis werd ook een opslagcontainer van de gemeentelijke groendienst in brand gestoken, maar die brand bleef eerder beperkt.