Brabants grondwitloof van Brussels Grondwitloof: "De vraag blijft groot, maar supermarkten mogen de prijs niet blijven opdrijven"

31 augustus 2019

07u00 0 Zaventem Per toeval ontdekt, maar vandaag in de volksmond wel nog altijd ‘het witte goud’ genoemd. Maar grondwitloof staat al jaren onder druk door de harde concurrentie met witloof van de hydrocultuur. “De oprichting van vzw Brussels Grondwitloof heeft onze toekomst gered”, zegt landbouwer Frans Bergen uit Nossegem.

Dat we nu nog altijd grondwitloof kunnen eten, hebben we te danken aan een oude techniek uit het begin van de negentiende eeuw om in de winter verse groenten te bekomen. De toenmalige groentetelers uit Schaarbeek, die ook wel de boerkozen genoemd werden, teelden onder andere het cichorei-achtige gewas capucienenbaard, waarvoor ze dikke wortels gebruikten. De landbouwers begonnen te experimenteren en zo evolueerde de Brusselse capucienenbaard naar de huidige witloofkroppen. Aanvankelijk beperkte de teelt zich tot Schaarbeek, maar na de Eerste Wereldoorlog ontstond de huidige ‘witloofdriehoek’ Brussel-Mechelen-Leuven.

Toen we in de jaren ’80 plots concurrentie kregen van witloof uit de hydrocultuur stond bij veel grondwitlooftelers het water aan de lippen Frans Bergen

Concurrentie

In de jaren die volgden, werd het grondwitloof ook wel ‘het witte goud’ genoemd. In de hoogdagen werd er namelijk goed geld mee verdiend. “Al is niemand er echt rijk van geworden, hoor”, nuanceert Frans Bergen (73). Hij nam begin jaren ’70 het landbouwbedrijf van zijn vader in Nossegem over en werd ondertussen opgevolgd door zijn zoon Dirk. Frans was twintig jaar voorzitter van Brussels Grondwitloof, de vzw die de belangen behartigt van de landbouwers die het Brussels grondwitloof telen. “Zeker toen we in de jaren ’80 plots concurrentie kregen van witloof uit de hydrocultuur stond bij veel grondwitlooftelers het water aan de lippen. De teelt van grondwitloof is namelijk erg intensief, maar de opbrengsten kregen een flinke knauw.”

Redding

Daarom werd in 1995 beslist de vzw Brussels grondwitloof op te richten om de telers te beschermen. “De vraag naar het grondwitloof was in die periode nog altijd groot, maar de koper wist meer niet welk witloof hij kocht”, verduidelijkt Bergen. “Daarom werd een sticker ontwikkeld die nu nog altijd op de verpakking van grondwitloof kleeft. Dat was de redding van onze stiel. Ook de keuze van Delhaize om destijds ons grondwitloof in de rekken te leggen, gaf ons een boost. Vandaag liggen onze producten in alle supermarkten, al is de prijs daar soms dubbel zo hoog als wat wij ervoor krijgen. We zien ook dat het aantal grondwitloofbedrijven tussen 1995 en vandaag gedaald is van 250 naar 100. Veel landbouwers hebben geen opvolgers, waardoor hun activiteiten stoppen. Tegelijk merken we ook dat de bestaande bedrijven groter geworden zijn. Dat is wel een pluspunt.”

In 1995 werd een sticker ontwikkeld die nu nog altijd op de verpakking van grondwitloof kleeft. Dat was de redding van onze stiel. Ook de keuze van Delhaize om destijds grondwitloof in de rekken te leggen, gaf ons een boost Frans Bergen

Toekomst

En wat met de toekomst van grondwitloof? “Zolang de bestaande bedrijven gemotiveerde mensen blijven vinden, ziet de toekomst er rooskleurig uit. De vraag naar grondwitloof blijft nog altijd bijzonder groot. We hopen alleen dat supermarkten de prijzen niet de hoogte in blijven duwen”, besluit Frans Bergen.

