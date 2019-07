Bouw gloednieuw politiecommissariaat gaat eindelijk van start: “Niks te vroeg want onze huidige infrastructuur is helemaal opgeleefd” DBS

08 juli 2019

13u24 0 Zaventem De werken voor de bouw van het nieuwe politiecommissariaat zijn eindelijk gestart. Dat had normaal al eerder dit jaar moeten gebeuren maar een aantal procedures liepen uit. De nieuwe duurzame infrastructuur komt pal naast het huidige fel verouderde politiekantoor dat dateert uit de jaren ‘70. “Niks te vroeg”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen. “We zitten er veel te krap behuisd en heb gebouw is helemaal opgeleefd.” Het gaat om een investering van 14,5 miljoen euro. De werken zullen zowat twee jaar in beslag nemen.

Het nieuwe politiecommissariaat komt op de plaats waar het skatepark lag, pal naast het huidige politiekantoor. De bouw heeft enigszins vertraging opgelopen omdat het lang wachten was op de Omgevingsvergunning en ook het archeologisch onderzoek heeft wat voeten in de aarde. Normaal hadden de werken in februari al moeten gestart zijn.

Maar nu is het dan eindelijk zo ver. “Het terrein wordt nu klaar gemaakt voor de aanvang van de grondwerken”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Momenteel is het archeologisch onderzoek nog lopende tot eind deze maand. De installatie van de werf is voorzien voor 5 augustus en tegen het einde van de zomervakantie zouden deze grondwerken klaar moeten zijn, zodat de scholen hiervan niet teveel hinder ondervinden.” Zavo en het Koninklijk Atheneum zijn vlakbij de site gehuisvest.

Het huidige commissariaat tussen de Hoogstraat en de Spoorwegstraat in Zaventem is sinds 2001 de thuisbasis van de toen opgerichte geïntegreerde politie. Voordien had de Rijkswacht er onderdak. “

“Het gebouw werd ooit gebouwd voor dertig rijkswachters, maar na de hervorming in 2001 zaten we met een zeventigtal agenten in het pand”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen. “In een deel van het gebouw dat voordien diende als logeerruimte voor rijkswachters die op de luchthaven actief waren, konden we enkele bureaus onderbrengen zodat de capaciteit uitgebreid werd. Maar vandaag telt onze zone een personeelskader van 121 werknemers, waardoor het gebouw veel te klein is. Onze sociale recherche, wijkwerking en dienst Verkeer zit momenteel gevestigd in tijdelijke units. Er is ook een gebrek aan sanitaire installaties voor zoveel volk.3

Bovendien kampt het commissariaat met tal van ouderdomskwaaltjes. Zo is er schimmelvorming op verschillende muren, is er waterinsijpeling en waren er problemen met het slotvast maken van de deuren. In de garage zijn er zelfs verzakkingen in de betonconstructie. Dankzij enkele onderhoudswerken werd dat laatste probleem opgelost, maar feit is dat er de laatste twee drie jaar heel wat kosten waren aan het gebouw. Zo werden voor 300 à 400.000 euro instandhoudingswerken uitgevoerd. De nood naar een nieuw commissariaat blijft dan ook bijzonder groot. “Het gebouw dateert van de jaren ‘70 en heeft zijn tijd gehad. Het is echt helemaal opgeleefd.”

In een eerste fase wordt een nieuw gebouw neergepoot op de plaats van het skatepark. Later gaat het bestaande commissariaat tegen de vlakte. “Het nieuwe commissariaat zal aan alle normen voldoen”, aldus nog de korpschef. “Zo zal het kogelwerende muren en een pak meer cellen tellen. Op de plek van het bestaande commissariaat komt er in een tweede ondergrondse schietstand en een dojo waar gevechtssporten geoefend kunnen worden. De schietstand zal ook door andere politiezones gebruikt worden. Ook de parking wordt fors uitgebreid en er komen twintig laadpalen voor elektrische wagens.

De bouw van het nieuwe politiecommissariaat kost in totaal zowat 14,5 miljoen euro. De werken zullen in zijn globaliteit een tweetal jaar duren.