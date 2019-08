Bootje van Jean en Marie José vaart al 60 jaar RDK

12 augustus 2019

Jean Charles (82) en Marie José Vandenput (84) uit Zaventem hebben onlangs hun diamanten bruiloft in het gemeentehuis van de luchthavengemeente gevierd. Ze stapten op 12 augustus 1959 in het huwelijksbootje in Heverlee. Na hun trouw kregen ze vier kinderen, zes kleinkinderen en ondertussen is er ook al één achterkleinkind.

Jean werkte jarenlang als mechanieker, terwijl zijn vrouw naaister was. Tegenwoordig geniet Jean nog van een pintje op café. Marie Jose houdt zich graag bezig met het huishouden.