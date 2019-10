Boksbeugel dreigt tot gepeperde rekening te leiden voor twintiger WHW

15 oktober 2019

13u45 0 Zaventem Een Hasseltse twintiger dreigt een gepeperde rekening te moeten betalen voor de aankoop van een boksbeugel. Het parket vordert een boete van 800 euro.

Op 2 oktober 2017 onderschepte de douane op de luchthaven van Zaventem een pakketje uit China. Er bleek een boksbeugel, een verboden wapen, in te zitten en was bestemd voor een jongeman uit Hasselt. Het parket stelde een minnelijke schikking voor maar hier ging hij niet op in. Nu dreigt hij 800 euro te moeten ophoesten. “Maar ik had niets kwaads in de zin”, verdedigde hij zichzelf, “ik wist echt helemaal niet dat het om een verboden wapen ging!”Daarom vroeg hij de vrijspraak en ondergeschikt de opschorting. Uitspraak op 30 oktober.