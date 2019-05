Bijna 1 miljoen euro voor spoedrenovatie Sint-Martinuskerk Werken broodnodig om schade aan topstuk van Van Dijck te voorkomen Robby Dierickx

24 mei 2019

17u59 2 Zaventem Vlaams minister-president Geert Bourgeois maakt bijna 1 miljoen euro vrij om de Sint-Martinuskerk in Zaventem te restaureren. Vooral de werken aan het dak zijn broodnodig om verdere vochtinsijpeling tegen te gaan, want nu al vertoont een topstuk van schilder Antoon van Dyck microscopische schimmelvlekken. Later zal ook dat schilderij onder handen genomen worden.

Hoewel de Sint-Martinuskerk sinds 1938 beschermd is omwille van zijn artistieke, archeologische en historische waarde, verkeert het gebouw, dat dateert uit 1567 en volledig opgetrokken is met lokale zandsteen, in slechte staat. De daken en zolders moeten dringend gerestaureerd worden om verdere insijpeling van vocht te voorkomen. Daarom heeft minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) nu 931.158,61 euro vrijgemaakt om met de dringende restauratiewerken te starten.

De kerk werd gebouwd in de romaanse stijl met gotische aanpassingen in de zestiende eeuw. Van de oorspronkelijke romaanse bouwstructuur bleef onder andere de onderbouw van de toren van omstreeks 1100 bewaard. Ook het gewelf opgebouwd uit een eikenhouten draagstructuur met stucwerk is nog bewaard gebleven, al is ze niet zichtbaar door het bakstenen kruisribgewelf uit de 17de eeuw. De tand des tijds heeft echter haar impact gehad op de kerk. “Renovatiewerken zijn absoluut nodig, omdat vocht het 17de-eeuwse stucwerk met het unieke houten tongewelf aantast”, zegt Bourgeois. “Daardoor is de kerkzolder niet meer toegankelijk. Ook een muurschildering uit de 15de eeuw ziet af. Daarnaast worden er ook stabiliteitswerken aan het metselwerk en de dakstructuur uitgevoerd.”

Lieve Maes (N-VA), Vlaams parlementslid in Zaventem en lid van de kerkraad, is tevreden dat de regering net voor de verkiezingen nog geld vrijmaakt voor de Sint-Martinuskerk. “Dit is de beloning voor de inspanningen die we geleverd hebben om een goed dossier op te bouwen”, klinkt het. “Omdat het hier om een spoedprocedure gaat, zullen de werken relatief snel aangevat kunnen worden. Als alles goed verloopt, kan men al in de loop van volgend jaar starten. Broodnodig, want uit onderzoek blijkt dat het topstuk ‘Sint-Martinus schenkt zijn mantel’ van Antoon van Dyck microscopische schimmelplekjes vertoont. Om te voorkomen dat de problemen groter worden, moeten we nu ingrijpen.”

Erediensten

Behalve de dak- en zolderwerken worden in een latere fase ook het interieur en de technische installaties opgeknapt. Om al deze werken systematisch uit te voeren werd er inmiddels al een beheersplan opgesteld. Na de restauratie blijft de kerk in gebruik voor erediensten.

In een latere fase wordt ook het topstuk van Antoon van Dyck hersteld.