Biercafé van Chiro valt in het water, maar jeugdbeweging start wel met verkoop eigen bieren Robby Dierickx

11 mei 2020

08u39 18 Zaventem Een Nikske Pils en een Nikske Tripel: dat zijn de namen van de twee bieren die de Chiro van Zaventem vanaf nu verkoopt. De jeugdbeweging had die bieren graag midden maart voorgesteld tijdens een ‘Biercafé’, maar die plannen vielen in het water door het coronavirus. Met de verkoop van de bieren hoopt de Chiro, die dit jaar 75 kaarsjes uitblaast, haar verloren inkomsten toch wat te recupereren.

Met een Biercafé wilde de Chiro van Zaventem op 20 maart haar bieren officieel lanceren, maar daar besliste het coronavirus anders over. De jeugdbeweging koos voor eigen biertjes naar aanleiding van de 75ste verjaardag. Toch blijft de jeugdbeweging ondanks de annulering van het Biercafé niet bij de pakken neerzitten en worden de Nikske Pils en de Nikske Tripel sinds kort online en bij beenhouwerij Roger’s Fijnkost verkocht. “De verkoop moet er mee voor zorgen dat we de weggevallen inkomsten door de coronacrisis wat kunnen dekken”, zegt volwassenbegeleider Steven Coppens. “Zo werden de jaarlijkse spaghettiavond en de fuif geannuleerd, waardoor de Chiro al gauw tussen de 4.000 en de 6.000 euro aan inkomsten verliest.”

Op 16 mei stond ook een heus verjaardagsfeest aan de lokalen gepland, maar dat viel eveneens in het water. Over het feestweekend naar aanleiding van de 75ste verjaardag dat in de zomer gepland staat, is momenteel nog geen duidelijkheid of het kan plaatsvinden. “Daarom hopen we dat de verkoop van onze biertjes aanslaat”, aldus nog Steven Coppens. “We gaan het bier gratis leveren bij mensen die in groot-Zaventem wonen. Voor wie buiten de gemeentegrenzen woont, zoeken we een oplossing.”

De Nikske Pils en de Nikske Tripel kunnen hier besteld worden.