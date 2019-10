Bewoners woonzorgcentrum Trappeniers krijgen eindelijk opnieuw eten uit de eigen keuken Robby Dierickx

11 oktober 2019

17u20 0 Zaventem Groot feest vrijdagmiddag in OCMW-rustoord Trappeniers in Zaventem. Daar werd immers de nieuwe keuken geopend. Door de verbouwingswerken moesten de bewoners het jarenlang zonder keuken stellen, maar vanaf nu worden ze opnieuw verwend met de kookkunsten van chef-kok Murielle.

“Het woonzorgcentrum is de voorbije jaren helemaal vernieuwd en tijdens die werken kon er niet gekookt worden in de keuken”, zegt Hilde Van Craenenbroeck, schepen bevoegd voor het OCMW. “De keuken zelf werd immers ook volledig vernieuwd. Al die jaren werd het eten uitbesteed en in Vilvoorde gemaakt. Voor de 99 bewoners is het prettig dat ze nu eindelijk opnieuw hun vertrouwde chef-kok Murielle in de kookpotten zien roeren (lacht).”

Ook de bewoners van de nabijgelegen assistentiewoningen ‘Kouterdal’ kunnen opnieuw van haar kookkunsten genieten. Daarnaast wordt de keuken ook één keer per week gebruikt voor de restaurantdagen van serviceflatcomplex De Veste in Sint-Stevens-Woluwe en De Sterre en Ruwendal in Sterrebeek.