Bestuurder rijdt 102 km/u in zone 50 tijdens flitsactie Zaventem SHVM

11 oktober 2019

11u48 2 Zaventem Politiezone Zaventem nam op dinsdag 8 oktober ook deel aan de flitsmarathon. Daarbij spande een bestuurder de kroon met zijn 102 km/u in een zone 50.

De politie hield tussen 7 uur en 24 uur in zowel Zaventem als in haar drie deelgemeenten, Nossegem, Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe, een flitsactie. In totaal werden hierbij 3.354 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er 383 te snel, oftewel zo’n 11,4%.

De grootste snelheidsduivel werd geflitst op de Mechelsesteenweg in Nossegem aan 102 km/u, een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u. Volgens politiewoordvoerster Ellen Vanderpoel zal de man binnenkort de gevolgen van zijn daden vernemen.