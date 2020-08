Belangrijkste startbaan Brussels Airport kan er weer 15 jaar tegen Margo Koekoekx Robby Dierickx

21 augustus 2020

15u37 0 Zaventem Vliegtuigen stijgen en landen vanaf aanstaande zondag weer op de voornaamste landingsbaan in Zaventem. De grote werf raakte binnen de voorziene tijd van zes weken klaar na een waar huzarenstukje van de aannemers. De grondige renovatie was noodzakelijk om de veiligheid van het luchtverkeer in de toekomst te waarborgen.

Vanaf aanstaande zondag is de belangrijkste start- en landingsbaan 07L/25R weer gebruiksklaar. Dat is te danken aan een goede voorbereiding, de grote inzet van de werkkrachten en de gunstige weersomstandigheden. De landingsbaan kan er weer 15 jaar tegenaan.

De baan met een lengte van 3,3 kilometer kreeg een nieuwe asfaltlaag, nieuwe afwatering met bijhorende riolering en nieuwe bebakening met energiezuinige ledverlichting. Grasvelden zijn hersteld of heraangelegd.

30 asfaltmachines

Omdat dit toch een dermate groot project is, gooien we nog even met de indrukwekkende cijfers.

Drie asfaltfabrieken maakten 70.000 ton asfalt om de baan, die 40 voetbalvelden groot is, te asfalteren.

Op piekmomenten reden wel 100 vrachtwagens en 30 machines af en aan om 8.000 ton asfalt te leggen in 12 uur (!) tijd.

Verder staan er 2.000 nieuwe lichtbakens, ligt er voor 320 kilometer aan bekabeling en was er 25.000 liter verf nodig om de markeringen aan te brengen.

1.000 werknemers klopten samen in totaal 100.000 werkuren, zowel overdag als ‘s nachts.

Uit trots voor Brussels Airports langste baan maakten ze zelfs een filmpje tijdens de werken.

Na de laatste testen gaat de baan zondagochtend vanaf 6 uur opnieuw in dienst als preferentiële baan, zoals bepaald door de federale overheid.

Hinder

Omdat de meest gebruikte baan sinds 12 juli 2020 buiten strijd was, moesten de vliegtuigen tijdens de zomermaanden andere banen gebruiken. Hierdoor kregen andere gemeenten deze zomer heel wat vliegtuigen boven zich. Omdat er minder vliegtoerisme was uit angst voor het coronavirus vlogen minder toestellen dan andere zomers en was er uiteindelijk minder hinder dan eerst gedacht.