Begrafenisondernemer Vangrunderbeek start met livestreamen van uitvaartplechtigheden Robby Dierickx

07 april 2020

11u36 2 Zaventem Omdat de uitvaartplechtigheden door het coronavirus momenteel door maximaal vijftien mensen – inclusief uitvaartmedewerkers – bijgewoond mogen worden, start begrafenisondernemer Vangrunderbeek in Zaventem met een livestreaming. “Op die manier willen we nabestaanden extra ondersteunen”, laat Natascha Rylant weten.

Maximaal vijftien personen en een afstand van anderhalve meter bewaren: dat zijn de richtlijnen voor uitvaartplechtigheden. Richtlijnen die afscheid nemen fors bemoeilijken en daarom proberen begrafenisondernemers creatief te zijn. Zo ook Uitvaartzorg Vangrunderbeek in Zaventem. Daar is sinds maandag alles klaar om uitvaartplechtigheden live uit te zenden. “Nabestaanden putten veel troost uit een volle kerk of aula, want de aanwezigheid op een uitvaartdienst blijft een blijk van steun en waardering voor de overledene”, zegt Natascha Rylant. “En het is net zonder die aanwezigheid dat de nabestaanden het nu moeten doen. Maar ook voor vrienden en kennissen die er niet bij kunnen zijn, bemoeilijkt dit het rouwproces.”

Via de livestreaming wil de uitvaartondernemer de pijn voor de nabestaanden wat verzachten. “In onze aula beschikten we al over de nodige apparatuur aangezien we de plechtigheden in het verleden al opnamen zodat de familie er later nog naar kan kijken”, legt Rylant uit. “Nu is de dienst dus live te volgen. Nabestaanden krijgen een code die ze aan familieleden en vrienden kunnen geven, zodat ook zij alles kunnen zien.”

Warme knuffel

De uitvaartondernemer beseft echter wel dat zo’n livestream het gemis van de aanwezigheid niet helemaal kan compenseren. Zelfs wie fysiek aanwezig is op de plechtigheid kan veel moeilijker zijn of haar medeleven betuigen in deze coronatijden. “Een warme knuffel of schouderklopje is er helaas niet meer bij voor de nabestaanden. We hebben daarom een aantal tips op onze website geplaatst met andere manieren om te condoleren – een lichte buiging met de hand op het hart bijvoorbeeld.”